Borsa güne 91 bin puanın üzerinde başladı

Borsa, güne yüzde 0,37'lik yükselişle 91 bin puanın üzerinde başladı.

Borsa, güne yüzde 0,37'lik yükselişle 91 bin puanın üzerinde başladı.

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,37'lik yükselişle 91 bin puanın üzerinde başladı. Endeks, 335,64 puanlık artışla 91 bin 380 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,41, holding endeksi 0,22 yükseldi.

