12.01.2017 15:53 Borsa çıkışta, dolar düşüşte

Borsa İstanbul yüzde 3'ün üzerinde yükselişle 80 bin seviyesini geçti. Dün akşam 3.94'ü geçerek yeni rekor kıran dolar/TL ise 3.77'ye kadar geriledi. Borsa İstanbul yüzde 3'ün üzerinde yükselişle 80 bin seviyesini geçti. Dün akşam 3.94'ü geçerek yeni rekor kıran dolar/TL ise 3.77'ye kadar geriledi.

Günlerdir rekor üstüne rekor kıran dolar ve euroda geri çekilmeler başladı. Güne 3,86 seviyesinden başlayan dolar, TL karşısında 3,77 seviyesine kadar geriledi. Dolar, TL karşısında şu sıralarda 3,7850 seviyesinden işlem görüyor.

Güne 4,11 seviyesinden başlayan euro sabah saatlerinde sabah saatlerinde 4.1804 seviyesine çıkmasına karşın, TL'nin kazanımlarıyla 4.0199'a kadar indi. Kur şu sıralarda 4,04 seviyesinden işlem görüyor.

Borsa da güne yükselişle başlayarak günü kazanlı geçiriyor. Özellikle öğleden sonra gelen alımlarla yüzde 3'ün üzerinde kazançla 80 bin puanın üzerine çıktı. BİST 100 endeksi şu sıralarda yüzde 3,36 yükselişle 80 bin 274 puandan işlem görüyor.



