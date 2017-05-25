Borsa 98 binin altına indi

Borsa yüzde 0,72'lik düşüşle 98 bin puanın altına geriledi.
Borsa yüzde 0,72'lik düşüşle 98 bin puanın altına geriledi. Güne yüzde 0,11'lik düşüşle 98 bin 200 puandan başlayan Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, yaşanan satışlarla 98 binin altına geriledi. Endeks yüzde 74'e varan düşüşle 97 bin 607 puandan işlem görüyor.
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