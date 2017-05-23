Borsa 97 bini geçti

Borsa 97 binin üzerinden işlem görüyor.

Borsa 97 binin üzerinden işlem görüyor.

Güne yüzde 0,17 düşüşle 96 bin 232 puandan başlayan Borsa İstanbul açılışın ardından en düşük 96 bin 143 puanı, en yüksek 97 bin 380 seviyesini gördü. İlk yarıyı yüzde 0,42 yükselişle tamamlayan endeks ikinci yarıya alımla başlayarak yurt dışı borsalardaki yükselişin etkisiyle 97 binin üzerine çıktı. Endeks, şu sıralarda yüzde 1,01 yükselişle 97 bin 375 puandan işlem görüyor.

