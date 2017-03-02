Borsa 90 bini test etti

BİST 100 Endeksi 90 bini test ett.

BİST 100 Endeksi 90 bini test ett.

Borsa İstanbul (BİST 100) yüzde 0,7 artışla kapanış öncesinde 90 bin puanı test etti. Borsa, güne yüzde 0,16'lık yükselişle 89 bin 460 puandan başlarken, sürekli müzayede işlemlerine verilen araya da yüzde 39'luk artışla 89 bin 670 puandan girmişti.

