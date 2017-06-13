Borsa 100 bini aştı

BIST 100 Endeksi tarihinde ilk kez 100 bin puanın üzerine çıktı

BIST 100 Endeksi tarihinde ilk kez 100 bin puanın üzerine çıktı

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi güne rekorla başlamasının ardından 100 bin puan seviyesinin üzerini gördü. Endeksin yeni rekoru 100.000,7 puan olurken, şu sıralarda borsa yüzde 0,15'lik yükselişle 99 bin 590 seviyesinden işlem görüyor.

