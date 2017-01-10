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Bornova'da karla mücadele aralıksız sürüyor
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Bornova'da karla mücadele aralıksız sürüyor

Yoğun kar yağışı Bornova'da hayatı olumsuz etkiledi. Pek çok mahallede yollar kapanırken Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler greyder, kepçe ve tuzlama ekipleriyle yolları açık tutmak için aralıksız çalıştı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ile birlikte çalışmalara katıldı. Başkan Atila ilçede son yılların en yoğun kar yağışının görüldüğünü belirterek, ekiplerin gece de çalışmaya devam edeceğini açıkladı. Kar sonrası oluşacak buzlanmayı hatırlatan Başkan Atila; vatandaşların mümkün olduğunca toplu ulaşım araçlarını

Yoğun kar yağışı Bornova'da hayatı olumsuz etkiledi. Pek çok mahallede yollar kapanırken Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler greyder, kepçe ve tuzlama ekipleriyle yolları açık tutmak için aralıksız çalıştı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ile birlikte çalışmalara katıldı. Başkan Atila ilçede son yılların en yoğun kar yağışının görüldüğünü belirterek, ekiplerin gece de çalışmaya devam edeceğini açıkladı. Kar sonrası oluşacak buzlanmayı hatırlatan Başkan Atila; vatandaşların mümkün olduğunca toplu ulaşım araçlarını tercih etmelerini, kendi araçlarıyla yola çıkacakların da kış lastiği ve zincir gibi gerekli donanımları sağlamaları gerektiğine dikkat çekti.

"Çalışmalar gece de devam edecek"

Bornova'daki kar yağışı başta yüksek kesimlerdeki mahalleler olmak üzere ilçenin tümünü beyaz örtüyle kapladı. Vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmesini önlemek için ekipler aralıksız çalıştı. Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Atatürk, İnönü, Evka-4, İzyuva, Evka-3, Erzene, Çamkule, Kavaklıdere, Yeşilçam, Karaçam, Kayadibi, Çamiçi, Beşyol, Çiçekli, Yaka, Sarnıç ve Kurudere mahallelerinde 6 kepçe, 6 tuzlama ekibi ve bir greyderle yolları açık tutmak için çalıştı. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları gün boyunca devam ederken, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila çalışmaların gece de aralıksız devam edeceğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ile birlikte yol açma ve tuzlama çalışmalarına katılan Başkan Olgun Atila, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için mücadele ettiklerini belirterek, "Ekiplerimiz zorlu hava koşullarında aralıksız çalışıyor. Kar küreme ve tuzlama yaparak yollarımızı açıyoruz. Ekiplerimiz gece de görevlerinin başında olacak. Vatandaşlarımız mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Dışarı çıkmak zorunda olanlar mümkün olduğunca toplu ulaşım araçlarını kullansın. Kendi araçlarıyla yola çıkanlar da kar lastiği ve zincir gibi donanımları sağlasın" dedi.
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