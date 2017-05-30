Bornova Beckerspor Süper Lig'e yükseldi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bornova Beckerspor, Play-off Final Grubu son maçında OGM Orman Gençlik'i son saniye basketiyle 51–50 mağlup ederek hedefini gerçekleştirdi, Süper Lig'e yükseldi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bornova Beckerspor, Play-off Final Grubu son maçında OGM Orman Gençlik'i son saniye basketiyle 51–50 mağlup ederek hedefini gerçekleştirdi, Süper Lig'e yükseldi.

Maça ilk periyot ağırlığını koyan Bornova Beckerspor, maçın ilk 7 dakikasında 15–0 önde iken 1. periyodu 17 – 05 önde kapattı. İlk devreyi 26 – 23 önde tamamlayan Bornova Becker Spor, üçüncü periyot 37 – 35 geri düştü.

Maçın sonunda İlsu Darıcıoğlu'nun üst üste bulduğu 2 isabetli 3'lükten sonra, Gülşah Akkaya'nın aldığı faulden bulduğu tek isabetli atışla 51–50 öne geçen Bornova Beckerspor maçın galibi oldu.

İlsu Darıcıoğlu ile Chanita Marie Jordan'ın 13 sayı bulduğu maçta, Nazlı Güler ve Gülşah Akkaya 10'ar sayı, Bahar Yapar ise 5 sayı ile maçı tamamladı.

Maç sonunda açıklama yapan Bornova Beckerspor Başantrenörü Murat Alkaş, "Kulübün hedefi Süper Lig'e çıkmaktı. Şampiyonluk hedefi ile yola çıkılmıştı. Ben sadece 2 maçta bu takıma eşlik edebildim. Çok zor 2 maç oynadık. Evimizde oynadığımız Çankaya maçı da çok zordu. Bugün burada oynadığımız Orman Gençlik maçı da çok zordu. Esra'nın sakatlığı, Duygu'nun olmaması, rotasyonun çok dar olması, bizim açımızdan dezavantajdı. Oyuncularım gerçekten çok istediler. Maçın başında 15 sayı önde iken 4.periyot 10 sayı kadar geriye düştük. Oradan tekrar gelip maça ortak olmak ve 1 sayıyla da olsa kazanmak çok önemliydi. Sonuç olarak bitmiş bir sezon ve maçın üzerine bir teknik açıdan konuşmanın artık çok fazla anlamı yok. Süper Lig'e çıktık. Çok mutluyuz. Bornova Beckerspor bunu çok hak ediyordu. Süper Lig'e çok yakışacağını, çok iyi işler yapacağını düşündüğüm bir kulüp. Bu başarıda başta Kulüp Başkanı Volkan Kebir olmak üzere herkesin çok büyük emeği var. Öncelikle kendisini kutluyorum. Ardından tüm oyuncuları, tüm teknik ekibi ve tabii ki bu takımın buraya gelmesini sağlayan, takımı Play-Off grubuna taşıyan coach Olcay Orak'ı da tebrik ederim. Bunun yanı sıra Orman Spor'u da çok tebrik diyorum. 2 takıma da Süper Lig'de başarılar diliyorum" diye konuştu.

