Boris Nemtsov'un ölümüyle ilgili 5 tutuklama

Moskova'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rus muhalif lider Boris Nemtsov'un ölümüyle ilgili yargılanan 5 Çeçen tutuklandı.

Moskova'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rus muhalif lider Boris Nemtsov'un ölümüyle ilgili yargılanan 5 Çeçen tutuklandı.

Rus Mahkemesi, Moskova'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Boris Nemtsov'un ölümünden 5 Çeçenin suçlu bulunduğuna hükmetti. Suçluların cezaları ise henüz açıklanmadı. Mahkeme Zaur Dadayev'i cinayeti işlemekten suçlu buldu. Anzor Gubaşev, Şadid Gubaşev, Temerlan Eskerkhanov ve Khamzat Bakayev'i de suikastın hazırlanmasına yardımcı olmaktan suçlu buldu.

