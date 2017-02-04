04.02.2017 14:02 Börekçiyi soyan hırsızlar kamerada

İstanbul Kartal'ta börekçiyi soyan iki hırsız, polisin takibi sonucu yakalandı. Zanlıların börek dükkanına girişleri, güvenlik kameralarına da yansıdı. İstanbul Kartal'ta börekçiyi soyan iki hırsız, polisin takibi sonucu yakalandı. Zanlıların börek dükkanına girişleri, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kartal'da Orhantepe Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan bir börekçiyi hedef alan 18 yaşından küçük iki hırsız, gece geç saatlerde harekete geçti. İş yerinin arka camını kırarak içeri giren hırsızlar, kasayı alarak hızla kaçtı.

İş yerinden gelen hırsızlık alarmı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, 2 hırsızın kaçtığını gördü. Yaşanan kovalamaca sonucunda 2 zanlı kıskıvrak yakalandı. Şahısların yapılan üst aramasında kasadan çıkan toplam 205 TL bulundu. Polis, zanlıların ifadesi doğrultusunda boş bir araziye atılan yazar kasayı da buldu. 18 yaşından küçük olduğu belirlenen zanlılar, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

Zanlıların hırsızlık için börek dükkanına girişleri güvenlik kameralarına da yansıdı.

(Cenk İşver / İHA)

