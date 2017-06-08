Borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı arttı
Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı yılın ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 511 bin kişi oldu.
Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı yılın ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 511 bin kişi oldu. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Nisan 2017 Raporu'na göre; bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı yılın ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 511 bin kişi oldu. Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin bir kez sayılmasıyla elde edilen veriler; bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısının, yılın ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında artarak 262 bin kişi olduğunu gösterdi. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 4 oranında azalarak 345 bin kişi oldu.
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