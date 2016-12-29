Borajet'in yeni sahibi SBK Holding!

Türkiye'de bölgesel havacılık yapmak üzere kurulan ve bugüne kadar bölgesel havacılıkta adından söz ettiren Borajet Havayolları, sürpriz bir gelişmeyle satıldı.

SBK Holding'e satılan şirketle ilgili imzalar az önce atıldı. Sezgin Baran Korkmaz'a ait olan SBK Holding, 30 uçaklık sipariş veren Borajet Havayolları'nı satın alarak havacılığa adım attı.

Satış anlaşmasıyla ilgili detayların yarın duyurulacağı öğrenilirken satış bedelinin 250 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Borajet Havayolları Embraer E190 ve E195 tipi 13 uçağı filosunda bulunduruyor. Borajet Havayoları, bu yıl düzenlenen İstanbul Airshow fuarında 30 uçaklık bir anlaşma imzalamıştı. Öte yandan şirket Fenerbahçe Spor Kulübü ile de geçtiğimiz aylarda ciddi bir sponsorluk anlaşması imzalamıştı.