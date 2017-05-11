Bora'yla Sinop'tan Karadeniz'e atış yapıldı

Türkiye'nin yerli ilk uzun menzilli füzesi Sinop'ta test edildi.
Türkiye'nin yerli ilk uzun menzilli füzesi Sinop'ta test edildi. Milli Savunma Bakanlığı, Sinop'ta 280 km menzilli milli füze "Bora"nın testini gerçekleştirdi. Sinop'tan Karadeniz açıklarına bir atış gerçekleştirildi. ROKETSAN tarafından üretilen 610 mm çapındaki Bora, Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi. (Osman Aksu /İHA)
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