Booking.com'dan dava sürecine ilişkin açıklama

Booking.com online rezervasyon faaliyetlerinin kısıtlamasına yönelik ihtiyati tedbir kararına yapılan itirazın hukuki sürecinin devam ettiği, duruşmanın 26 Mayıs 2017 tarihine ertelendiği bildirildi.

Booking.com online rezervasyon faaliyetlerinin kısıtlamasına yönelik ihtiyati tedbir kararına yapılan itirazın hukuki sürecinin devam ettiği, duruşmanın 26 Mayıs 2017 tarihine ertelendiği bildirildi.

Booking.com'dan yapılan açıklamada, Türkiye'den gerçekleştirilen online rezervasyon faaliyetlerinin kısıtlanmasına yönelik mahkemece alınan ihtiyati tedbir kararına yaptığı itirazın hukuki sürecinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada 10 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada, mahkeme heyetinin itiraza ilişkin bir karar vermediği ve duruşmayı 26 Mayıs 2017 tarihine ertelediği bildirildi. Şirket açıklamasında Türkiye'den yurtdışına olan online rezervasyon hizmetinin kesintisiz sürmekte olduğunu ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk müşterilerimiz tüm dünyada açık ve şeffaf konaklama seçeneklerine ulaşmasına ve bunları kıyaslamasına imkan tanıyan bir online rezervasyon sitesi ve teknolojisi geliştiricisi olarak, ihtiyati tedbir kararına katılmadığımızı yinelemek isteriz. Nitekim, Türkiye'de işbirliği yaptığımız birçok otel işletmesi, bu kararın işlerine verdiği ekonomik zararı ve Türk turizmi üzerinde yarattığı olumsuzlukları ifade etmek amacıyla kendi iradeleriyle hukuki sürece müdahil olmayı seçmişlerdir.

Hukuki süreç boyunca, Türkiye'de 13 binden fazla konaklama sağlayıcısının Booking.com işbirliğinden hem müşterileri, hem kendi işletmeleri, hem de Türk turizm endüstrisi için sağladığı katma değerin öneminin sağduyulu ve doğru bir şekilde değerlendirileceğine dair inancımızı sürdürmekteyiz".

