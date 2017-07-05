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Bonzai içen genç metrobüs seferlerini aksattı
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Bonzai içen genç metrobüs seferlerini aksattı

Çağlayan Metrobüs Durağı'nda baygın halde yatan bonzai kullandığı öğrenilen madde bağımlısı bir genç, sağlık ekiplerine direnerek, kendisini almaya gelen ambulansın arkasında metrelerce metrobüs kuyruğu oluşmasına sebep oldu.

Çağlayan Metrobüs Durağı'nda baygın halde yatan bonzai kullandığı öğrenilen madde bağımlısı bir genç, sağlık ekiplerine direnerek, kendisini almaya gelen ambulansın arkasında metrelerce metrobüs kuyruğu oluşmasına sebep oldu.
Olay, İstanbul Şişli'deki Çağlayan Metrobüs Durağı'nda dün akşam üzeri meydana geldi. Durak içerisinde bir bankın yanında yerde baygın halde yatan genç, vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşların uyarısıyla, güvenlik görevlileri devreye girerek, 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak, uyuşturucu madde bonzai kullandığı için bayıldığı öne sürülen gence ilk müdahaleyi metrobüs durağında yaptı. Müdahale sonucu ayıltılan ve bir banka oturtulan genç, ambulansa binmemek için direndi. Agresif tavırlar sergileyen genç, tedavi olmayı reddetti.

AMBULANS ONU, METROBÜSLER AMBULANSI BEKLEDİ
Bağımlı genç ile sağlık ekipleri arasındaki konuşma dakikalar sürdü. "Vallahi bir şey yok ya" ve "İyiyim ben" gibi sözlerle, kendisini götürmeye gelen ambulansa binmemek için direnen genç, ambulans metrobüs hattının Söğütlüçeşme istikametinde bekleme yapması nedeniyle metrobüsler peş peşe sıralandı. Metrobüsler kuyruk oluştururken, seferlerde gecikme meydana geldi. Dakikalar süren bekleyişin ardından bir metrobüs şoförü tepki gösterdi ve sağlık ekipleri madde bağımlısını durakta bırakarak, olay yerinden ayrıldı.
"İyiyim ben" diyordu, kapalı kapıdan metrobüse girmeye yeltendi
Sağlık ekiplerinin olay yerinden ayrılmasının ardından, oturduğu banktan kalkan genç, savrula savrula yürümeye başladı. Durakta kalkış için bekleyen bir metrobüse yönelen bağımlı genç, kapalı olan kapıdan metrobüse binmeye yeltendi. Kazaya adeta davetiye çıkaran madde bağımlısı, birbirine kattığı metrobüs durağından çıkarak, olay yerinden uzaklaştı.
(Hüseyin Coşkun/İHA)

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