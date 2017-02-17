Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

İzmir'de, bombalı eylem hazırlığında olan ve keşif yapan bir PKK'lı yakalandı.

İzmir'de, bombalı eylem hazırlığında olan ve keşif yapan bir PKK'lı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı terör ve istihbarat şubeleri, terör örgütü PKK'lı bir ismin İzmir'e geldiğini tespit etti. Polisler, kırsal alanda eğitimler alan Y.Ç. isimli teröristin bombalı eylem hazırlığı için keşif yaptığını belirleyerek operasyon yaptı. Operasyon sonucunda yakalanan terörist, tutuklanarak cezaevine konuldu.

