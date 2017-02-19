Bomba yüklü araç patlatıldı: 14 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü bir araç patlatıldı. Yetkililer, olayda 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Somalili yetkili Muhammed Jillbery, patlamanın kavşağın yoğun olduğu bir esnada meydana geldiğini ve patlama esnasında çok sayıda sivil vatandaşın bulunduğunu dile getirdi. 14 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Jillbery, 30 kişinin de yaralandığını dile getirdi. Görgü tanıkları ise şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini aktardı.

Patlamada askerlerin, sivillerin ve esnafın bulunduğu Madisna bölgesinin hedef alındığı aktarıldı.

