'Bomba var' diye bağırıp karakola poşet attı

Bursa'da karakola poşet atıp 'bomba var' diyerek bağırdıktan sonra kaçan şahıs ortalığı ayağa kaldırdı. Poşetten herhangi bir suç unsuru çıkmazken, kaçan şahıs kısa sürede yakalandı.

Bursa'da karakola poşet atıp "bomba var" diyerek bağırdıktan sonra kaçan şahıs ortalığı ayağa kaldırdı. Poşetten herhangi bir suç unsuru çıkmazken, kaçan şahıs kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'ndeki Şehit Şerafettin Yılmaz Polis Merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, iftar saati üzerinde Türk bayrağı asılı 16 Z plakalı bir kamyonetle polis merkezi önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, görevli polis memurlarına "Beni Mevlana Hazretleri'nin türbesine götürebilir misiniz? dedi. Kendisine yardımcı olamayacaklarını belirten polis memurları şahsı birlikte iftar yapmaya davet etti. Bunun üzerine şahıs elindeki poşeti polis memurlarının bulunduğu bölüme atıp "Bomba var" diye bağırarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan kimliği belirsiz şahıs açılan ateşe rağmen geldiği kamyonete binerek kaçtı.

Polis, akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen R.Ö.'nün kaçtığı kamyoneti çok geçmeden yakaladı. Zanlı da kısa süre sonra yakalanarak polis merkezine götürüldü.

(Yusuf Ali Arslan / İHA)