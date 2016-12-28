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Bolvadin'de eğitime kar engeli
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Bolvadin'de eğitime kar engeli

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı yarın (29 Aralık Perşembe) ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı yarın (29 Aralık Perşembe) ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği belirtildi.

Konu ile ilgili Bolvadin ilçe Kaymakamlığından alınan bilgide, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede, ilçeye bağlı belde ve köylerde ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği kaydedildi.

Öte yandan, tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda ise tekrardan değerlendirme yapılacağı öğrenildi.
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