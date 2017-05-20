Boluspor Play-Off'ta

TFF 1. Lig'in son haftasında Boluspor evinde konuk ettiği Manisaspor'u 4-0 mağlup etti. Ligi 54 puanlar 4. sırada bitiren Boluspor, Play-Off oynamaya hak kazandı.

TFF 1. Lig'in son haftasında Boluspor evinde konuk ettiği Manisaspor'u 4-0 mağlup etti. Ligi 54 puanlar 4. sırada bitiren Boluspor, Play-Off oynamaya hak kazandı.



MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Manisapor'un sağ kanattan başlattığı atakta ceza sahası dışından Billah Sebaihi'nin sert şutunu kaleci Melih kornere çeldi.

11. dakikada Boluspor'un atağında Akabueze'nin yerden ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Poepon topu ağlara gönderdi. 1-0

15. dakikada Umut Meraş'ın yaklaşık 30 metreden sert şutunda top direkten döndü.

43. dakikada Yusuf Emre'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Poepon yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

45. dakikada orta sahadan topu alarak rakip ceza sahasına kadar giren Poepon kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 3-0

56. dakikada Boluspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Poepon'un sert şutu üst direkten döndü. Manisaspor defansı topu kendi sahasından uzaklaştırdı.

61. dakikada Boluspor'da Poepon orta sahanın ilerisinde aldığı topla rakip ceza sahası içine kadar girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Poepon topu ağlara gönderdi. 4-0



---KÜNYE---

Stat: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Erdem Bayık xx, Mehmet Metin xx

Boluspor: Melih Ağa xx, Fatih Nurullah Turan xx, Alim Öztürk xx, Ramazan Sal xxx, Umut Meraş xx, Özgür İleri xx (Burak Asan dk. 65 xx), Yusuf Emre Gültekin xx, Musa Sinan Yılmazer xx, Akabueze xx (Abdulkadir Özdemir dk. 58 xx), Guido xxx, Poepon xxxx (Furkan Demir dk. 73 xx)

Yedekler: Sabri Can, Renato Arapi, Necati Yakuplar, Hakan Arslan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Manisaspor: Yağızcan Akyürek xx, Emre Öztürk xx, Ümit Yasin Arslan xx, Hüseyin Tok xx (Ömer Buğdacı dk. 46 xx), Hakan Turan xx, Ç. Bakaki xx (Asım Hamzaçebi dk. 64 xx), Mertan Caner Öztürk xx, Billal Sebaihi xx (Yunus Yılmaz dk. 76 x), Erman Bulucu xx, Metin Yüksel xx, Alper Önal xx

Yedekler: Deniz Çörtlen, İsmail Haktan Odabaşı

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Poepon (dk. 11, 43, 45 ve 61) (Boluspor)

Sarı Kart: Burak Asan (Boluspor)

(Faruk Çidem / İHA)