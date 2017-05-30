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Bölücü terör örgütüne Kato Dağı'nda bir darbe daha
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Bölücü terör örgütüne Kato Dağı'nda bir darbe daha

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 operasyonu kapsamında Şırnak-Kato Dağı bölgesinde bölücü terör örgütüne ait mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 operasyonu kapsamında Şırnak-Kato Dağı bölgesinde bölücü terör örgütüne ait mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiğini duyurdu.
TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir-komutasında İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017'de başlayan Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonunun zor arazi ve hava şartlarında 42 gündür aralıksız devam ettiğini açıkladı.
Açıklamada, "Operasyon bölgesinde 29-30 Mayıs 2017 tarihleri arasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 8 yeni mağara tespit edilmiş ve şimdiye kadar bölgede tespit edilen mağara sayısı 83'e ulaşmıştır. Mağaraların aramalarına emniyetli bir şekilde devam edilmektedir. Şırnak-Kato Dağı bölgesinde yeni tespit edilen 8 mağara içerisinde yapılan aramada; 16 adet G-3 Piyade Tüfeği, 11 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 9 adet RPG-7 Roketatar silahı, 4 adet Biksi Makineli Tüfek, 1 adet Doçka, 1 adet T-40 Bombaatar, 1 adet 82 mm'lik havan, 20.000 adet Biksi mühimmatı, (muhteşem bir ele geçirme rekoru), 20 adet SPG-9 Geri Tepmesiz Top mühimmatı ve sevk motorları, 467 adet RPG-7 Roketatar mühimmatı, 292 adet muhtelif mühimmat, 9 adet tüp ve çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.
TSK, bölgede 42 gündür aralıksız devam eden operasyonda toplam olarak 719 adet muhtelif tipte silah, 363.148 adet muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 76 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.
(Musa Erdoğan /İHA)

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