Bölücü terör örgütü hedeflerine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerinin hava harekatı ile imha edildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerinin hava harekatı ile imha edildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 04 Haziran 2017 günü akşam saatlerinde, alınan anlık bir istihbarat sonucunda bölücü terör örgütüne ait olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile belirlenen Hakurk bölgesindeki dört hedefin (iki mağara, bir depo ve bir barınma alanı) Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda imha edildiği kaydedildi.

