02.01.2017 19:22 Bolu Valisi Aydın Baruş'tan teröre tepki

Bolu Valisi Aydın Baruş, 'Bu saldırının esas amacı ülkemizdeki huzuru bozmak. Terör örgütleri vatandaşlarımızın moralini bozarak sosyal hayatı etkilemek istiyorlar. Bu terör saldırılarında biz millet olarak dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz' dedi. Bolu Valisi Aydın Baruş, "Bu saldırının esas amacı ülkemizdeki huzuru bozmak. Terör örgütleri vatandaşlarımızın moralini bozarak sosyal hayatı etkilemek istiyorlar. Bu terör saldırılarında biz millet olarak dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz" dedi.



İstanbul Ortaköy'de eğlence merkezine yönelik düzenlenen terör saldırısında 39 kişinin hayatını kaybetmesi ve 60 kişinin yaralanması sonrasında Bolu Valisi Aydın Baruş, saldırıların Türkiye'nin güvensiz bir ülke olduğu imajını vermek ve huzuru bozarak sosyal hayatı olumsuz etkilemek için yapıldığını söyledi.



Vali Baruş, "Maalesef 39 insanımızı kaybettik. Menfur saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Bu insanlığa yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırının esas amacı da tabi ki ülkemizdeki huzuru bozmak. Vatandaşımızın moralini bozarak da sosyal hayatı etkilemek. Ülkemiz güvensiz bir ülke imajı vermek. Bu terör saldırılarında biz millet olarak dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz. Bunlardan korkarak da sosyal hayatımızı sekteye uğratamayız" diye konuştu.

