26.12.2016 20:06 Bolu Tugay Komutanı'ndan Başkan Yılmaz'a ziyaret

Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Muammer Alper, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu. Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Muammer Alper, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.



Türkiye'nin en seçkin birliklerinden olan ve terörle mücadele de etkin rol üstlenen Bolu 2. Komando Tugayı Komutanı Piyade Kurmay Albay Muammer Alper, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. İkilinin görüşmesi yaklaşık 45 dakikaka basına kapalı gerçekleşti.

