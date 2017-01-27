Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

Bolu'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Bolu Dağı TEM otoyolu mevkiinde bugün de etkili olmaya devam ediyor.

Bolu'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Bolu Dağı TEM otoyolu mevkiinde bugün de etkili olmaya devam ediyor.

Bolu Dağı D-100 karayolu ve TEM otoyolu mevkisinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Ulaşımın etkilenmemesi için tünelin İstanbul çıkışında hazır bekleyen karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmalarına tekrar başladı. Sürücüler ışıklı tabelelarla hız konusuda uyarılırken, buzlanmaya karşı dikkatli olmaları istendi.

(Bülent Velioğlu - Faruk Çidem/İHA)