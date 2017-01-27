Bolu Dağı'nda eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı'nın kar manzarası havadan görüntülendi. Bolu Dağı muhteşem güzelliğiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı'nın kar manzarası havadan görüntülendi. Bolu Dağı muhteşem güzelliğiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş güzergahlarından olan TEM otoyolu ve D-100 karayolu Bolu Dağı İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Beyaz örtü ile kaplanan Bolu Dağı vatandaşların da büyük ilgisini çekiyor. Beyaz örtü kaplanan dağda oluşan görüntü kartpostalları andırdı.

(Ali Yıldız/İHA)