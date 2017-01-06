06.01.2017 11:00 Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu'da otomobil ve minibüsün kafa kafaya çarpışması sonrasında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Bolu'da otomobil ve minibüsün kafa kafaya çarpışması sonrasında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, kaza 09.30'da Mudurnu yolu üzerinde bulunan Doğancı Mahallesi'nde meydana geldi. Bolu kent merkezi istikametine gelen 26 yaşındaki Uğur Köseoğlu yönetimindeki 14 BB 922 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 30 yaşındaki Sadık Avcı'nın kullandığı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Uğur Köseoğlu ve araçta bulunan annesi Fatma Köseoğlu yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada otomobilin ön kısmı paramparça oldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

