03.01.2017 13:24 Bolu'da termometreler eksi 26 dereceyi gördü

Bolu'da dün gece en düşük hava sıcaklığı eksi 26 dereceyle Batı Karadeniz Orman Araştırma sahasında ölçüldü. Kent merkezinde sabah saatlerinde termometreler eksi 15 dereceyi gösterdi. Bolu'da dün gece en düşük hava sıcaklığı eksi 26 dereceyle Batı Karadeniz Orman Araştırma sahasında ölçüldü. Kent merkezinde sabah saatlerinde termometreler eksi 15 dereceyi gösterdi.



Sabah saatlerinde evlerinden çıkan Bolulular dondurucu soğukta zor anlar yaşadılar. İl genelinde en düşük sıcaklık eksi 26 derece ile Batı Karadeniz Orman Araştırma sahasında ölçüldü. Gerede'nin Samat Köyü'nde hava sıcaklığı eksi 24 derece olarak kaydedilirken, kent merkezinde sabah saatlerinde sıcaklık eksi 15 dereceye kadar düştü.

