06.01.2017 15:26 Bolu'da güvenlik önlemleri arttırıldı

İzmir Adliyesi önünde meydana gelen terör saldırısı sonrasında Bolu'da adliye ve valilik önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. İzmir Adliyesi önünde meydana gelen terör saldırısı sonrasında Bolu'da adliye ve valilik önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.



Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinden itibaren Bolu Adliyesinin bahçesinde ve adliyenin bulunduğu caddede önlemler arttırıldı. Bolu Valiliğinin önünde de TOMA ve polis ekipleri hazır bekletildi. Diğer yandan D-100 karayolu Kuruçay mevkinde bulunan Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı etrafında da önlemler sıklaştırıldı.

