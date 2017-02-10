10.02.2017 11:09 Bolu'da FETÖ'nün derneklerden sorumlu 'abla'sı tutuklandı

Bolu'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen FETÖ'nün 'derneklerden sorumlu ablası' Ü.N.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen FETÖ'nün 'derneklerden sorumlu ablası' Ü.N.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Kocaeli'de yaptığı operasyonda, FETÖ'nün Bolu'daki 'derneklerden sorumlu ablası' Ü.N.Ç.'yi gözaltına aldı. Bolu'ya getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.N.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Faruk Çidem/İHA)

