08.01.2017 18:11 Bolu'da eğitime 1 gün ara verildi

BOLU (İHA) â€' Bolu'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü Bolu merkez ve ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. BOLU (İHA) â€" Bolu'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü Bolu merkez ve ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.



Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü Bolu merkez ve ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu görevlileri de pazartesi günü izinli sayılacak.



Öte yandan özel eğitim rehabilitasyon merkezileri ile halk eğitim merkezleri de tatil edildi.

