26.12.2016 13:01 Bolu'da bulunan yaralı Şahin tedavi altına alındı

Bolu'da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan Şahin, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilerek tedavi altına alındı. Bolu'da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan Şahin, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilerek tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Paşaköy mahallesinde uçamayan Şahin cinsi kuşu gören bir vatandaş arkadaşı İsmail Çimen'i arayarak elinde yaralı bir kuş olduğunu söyledi. Bunun üzerine arkadaşından yaralı Şahin'i alan İsmail Çimen, kuşun tedavisinin yapılması için Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü veteriner hekimine teslim etti. Şahin cinsi kuşun kanadından yaralı olduğu ve tedavi altına alındığı belirtildi.



Kendisini gönüllü doğa koruyucusu olarak adlandıran İsmail Çimen, "kuşu yaralı halde Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne getirdim. Burada tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğasına salınacak" dedi.

