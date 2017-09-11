11.09.2017 15:41 Bolu'da 121 kaçak göçmen yakalandı

Bolu'da jandarma ekiplerinin ihbar üzerine durdurduğu yolcu otobüsünde 121 kaçak göçmen yakalandı. Bolu'da jandarma ekiplerinin ihbar üzerine durdurduğu yolcu otobüsünde 121 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkeye kaçak yollardan giren göçmenlerin bulunduğu bir otobüsün Karabük-Gerede karayolu İstanbul istikametinde seyrettiği ihbarını alarak operasyon başlattı. Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen otobüsü durduran ekipler, otobüste Afganistan, Bangladeş, Somali, Burma, Suriye ve Pakistanlı 121 kişinin olduğunu tespit etti. Gerede ilçe merkezine getirilen kaçak göçmenlerin işlemleri sürerken, olayla ilgili aralarında otobüs şoförünün de bulunduğu 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Otobüste yakalanan göçmenler, İstanbul'a gitmek için 800 lira ödediklerini iddia ettiler.

(Faruk Çidem /İHA)

