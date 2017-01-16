16.01.2017 11:37 Bollywood'un Oscarları belli oldu

Bu yıl 62'incisi düzenlenen ve Hindistan sineması Bollywood'un 'Oscar'ı olarak tabir edilen Filmfare ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 62'incisi düzenlenen ve Hindistan sineması Bollywood'un 'Oscar'ı olarak tabir edilen Filmfare ödülleri sahiplerini buldu.

En iyi film Dangal olurken, en iyi oyuncu da filmin başrol oyuncusu Aamir Khan oldu. Film aynı zamanda Niteish Tiwari'ye en iyi yönetmen ödülünü de getirdi. En iyi kadın oyuncu Udta Punjab'taki rolüyle Alia Bhatt seçildi. En iyi müzik albümü ise 2016 yılında adından en çok söz ettiren ve sosyal paylaşım sitelerinde dinlenme rekorları kıran Channa Mereya - Ae Dil Hai Mushkil oldu. Diğer ödüller ve kazananlarsa şöyle:

En iyi hikaye: Shakun Batra and Ayesha Devitre - Kapoor & Sons

En iyi senaryo: Shakun Batra and Ayesha Devitre - Kapoor & Sons

En iyi yardımcı oyuncu (Kadın): Shabana Azmi - Neerja

En iyi yardımcı oyuncu (Erkek): Rishi Kapoor - Kapoor & Sons

En iyi şarkıcı (erkek): Arijit Singh – Ae dil hai mushkil (Ae Dil Hai Mushkil)

En iyi şarkıcı (Kadın): Neha Bhasin – Jag ghoomeya (Sultan)

En iyi koreografi : Adil Shaikh - Kar gayi chul (Kapoor & Sons)



