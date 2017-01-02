02.01.2017 15:51 Bölgenin en eski ve en büyük deve güreşi Germencik'te yapılacak

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde bir gelenek haline gelen, yaklaşık 60 değişik yerde yapılan deve güreşlerinin en eski ve en büyük olanına Germencik ev sahipliği yapacak. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde bir gelenek haline gelen, yaklaşık 60 değişik yerde yapılan deve güreşlerinin en eski ve en büyük olanına Germencik ev sahipliği yapacak.



Germencik Belediyesinin himayesinde Alangüllü Arena'da, 8 Ocak Pazar günü saat 10.00'dan itibaren başlayacak olan güreşler Baş, Başaltı ve Daylak olmak üzere üç kategoride yapılacak.



Bu yıl 69'uncusu gerçekleştirilecek olan Germencik Deve Güreşleri her yıl olduğu gibi yine Alangüllü Arenada düzenlenecek. Toplamda 150 devenin mücadele edeceği güreşle ilgili bilgiler veren Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın; "Ata sporlarımızın yaşatılması, örf, adet ve geleneklerimizin gelecek nesillere aktarılması amacıyla deve güreşi festivalleri düzenliyoruz. Bu tür festivallerin deve neslinin korunması başta olmak üzere ilçe tanıtımına ve sosyal yaşamın renklenmesine önemli katkıları oluyor. Bu nedenle Belediye olarak festivalin güzel geçmesi için elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz" diyerek tüm güreş severleri iyi bir hafta sonu geçirmek için 8 Ocak'ta Germencik Alangüllü Arena'da yapılacak olan güreşleri izlemeye davet ettiğini vurguladı.

