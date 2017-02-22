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Bölge İdare Mahkemesi onarsa başkanlığı bitecek
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Bölge İdare Mahkemesi onarsa başkanlığı bitecek

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü hakkında verilen 5 yıl hapis cezasıyla ilgili kararın temyiz davası, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinde görülecek. Kararın Bölge İdare Mahkemesince onanması halinde Sözlü'nün başkanlık görevi sona erecek.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü hakkında verilen 5 yıl hapis cezasıyla ilgili kararın temyiz davası, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinde görülecek. Kararın Bölge İdare Mahkemesince onanması halinde Sözlü'nün başkanlık görevi sona erecek.
Başkan Sözlü'nün Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde parke taşı ihalesinde iş tamamlanmamasına rağmen tüm ödemeleri yaptığı ve eksik kalan işi de Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ASKİ marifetiyle tamamlatmaya çalıştığı iddiasıyla 'Edimin ifasına fesat karıştırmak ve rüşvet almak' suçlamalarıyla hakkında 19 yıl istenen davada dün karar açıklandı. Sözlü'ye rüşvet almak suçlamasından beraat verilirken, 'edimin ifasına fesat karıştırmak' suçundan 5 yıl hapis cezası verildi. Duruşma sonrasında partililerine seslenen Sözlü, kararın 'siyasal' olduğunu vurgulayarak, mahkeme başkanını FETÖ bağlantılı olmakla suçlayıp, hukuk mücadelesini sürdüreceği mesajını verdi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı da Sözlü'nün ifadeleri nedeniyle ayrıca bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Bu arada, Sözlü davasının taşınacağı üst mahkemenin Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi olduğu bildirildi. En geç 1 ay içerisinde kararın çıkması beklenirken, cezanın onanması halinde Sözlü'nün Belediye Başkanlığı'nın otomatikman düşeceği açıklandı. Ek ceza çıkma ihtimalinde ise Sözlü'nün dosyayı Yargıtay'a taşıma hakkı bulunuyor. Ancak, İdare Mahkemesi onadığı takdirde karar kesinleşiyor.

DURAK: BENİM DAVAMLA KARIŞTIRILMASIN
Öte yandan, 28 Mart 2010 yılında hakkındaki 'yolsuzluk' iddiaları nedeniyle soruşturma yürütülen dönemin Adana Büyükşehir Başkanı Aytaç Durak da görevden alınmış, bir süre yerine vekaleten Zihni Aldırmaz görev yapmıştı. Zihni Aldırmaz da başkanlık görevi sürecinde FETÖ'ye çıkar sağladığı iddiasıyla görev süresi tamamlandıktan kısa süre sonra tutuklanıp bir süre sonra tahliye edilmişti.
Aytaç Durak'ın her ne kadar hakkındaki davalardan beraat etmişse de görevden alınması, Zihni Aldırmaz'ın FETÖ'den tutuklanması ve Başkan Hüseyin Sözlü'ye 5 yıl ceza verilmesi kamuoyunda da şaşkınlıkla karşılandı. Vatandaşlar, kent yöneticileri üzerinde siyasi bir çekişme olduğunu öne sürerken dönemin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, kendi davasıyla Sözlü'nün davasının aynı kefeye konulamayacağını bildirdi.
İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Aytaç Durak, FETÖ'nün girişimleri nedeniyle yıllarca aleyhinde kampanyalar kurulduğunu ve parti genel başkanları nezdinde algı operasyonları düzenlendiğini aktardı. Hüseyin Sözlü'nün davasıyla ilgilenmediğini ancak karşılaştıkları siyasi müdahalelerin benzetilemeyecek derecede olduğunu anlatan Durak, şunları söyledi:
"İtirafçının da dediği gibi, 'Aytaç Durak'a kumpasta görevli olduğum için geldim' demişti yıllar önce. Benim başıma gelen operasyon, FETÖ'nün belediye imkanlarını kullanmak istemesinden kaynaklanıyordu. Sonuçta zaten yerime gelen Zihni Aldırmaz da yargılanıyor FETÖ'ye çıkar sağladığından dolayı. İtirafçı da öyle dedi. 'İşimize yarar bir eleman getirdik oraya' diyor Zihni Aldırmaz için. Sözlü konusunda polemiğe girmek istemiyorum. Benim davamla kesinlikle alakası yok. Türkiye'deki bütün davalardan daha farklıydı benim davam. Milli iradenin çiğnenmesidir. FETÖ'nün başarısıdır bu."
(Nuri Pir / İHA)

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