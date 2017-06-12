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Boks Milli Takımı, Ukrayna'ya gitti
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Boks Milli Takımı, Ukrayna'ya gitti

Türkiye Boks Milli Takımı, 16 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Şampiyonası için ev sahibi ülke Ukrayna'ya gitti.

Türkiye Boks Milli Takımı, 16 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Şampiyonası için ev sahibi ülke Ukrayna'ya gitti.
Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Kharkiv kentinde düzenlenecek şampiyonada ülkemizin 9 sıklette temsil edileceğini belirterek, Ukrayna'dan başarılı sonuçlarla dönmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.
Hazırlıklarını Kastamonu Kadıdağı Boks Milli Takım Kamp Merkezi'nde tamamlayan sporcularımızın Ukrayna'da da 4 gün kamp yapacağı bilgisini veren Başkan Gözgeç, şöyle devam etti:
"Millilerimizin Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için biz üzerimize düşenleri yaptık. Şimdi sıra onlarda. 16 Haziran'da çalacak ilk gong ile tüm güçlerini ringe yansıtacaklarına inanıyorum. Şampiyona 24 Haziran'da sona erecek. İnşallah bu önemli organizasyonda ülkemiz için önemli başarılar kazanırız."
Şampiyonaya katılacak sporcular hakkında da bilgi veren Başkan Gözgeç, "46-49 kg'da Muhammet Ünlü, 52 kg'da Batuhan Çiftçi, 56 kg'da Ali İhsan Alagaş, 60 kg'da İbrahim Gökçek, 64 kg'da Yasin Yılmaz, 69 kg'da Onur Şipal, 75 kg'da Birol Aygün, 81 kg'da Cem Karlıdağ ve 91 kg'da Burak Aksın ülkemizi temsil edecek isimler. Hepsine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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