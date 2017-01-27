Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Boks Federasyonu da 'evet' diyecek
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Boks Federasyonu da 'evet' diyecek

Türkiye Boks Federasyonu, referandum öncesi 'evet' diyerek, yeni anayasaya destek verdi.

Türkiye Boks Federasyonu, referandum öncesi 'evet' diyerek, yeni anayasaya destek verdi.
Yalova'da devam eden Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nın yarı final maçlarında, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte antrenörler, hakemler ve sporcular, yapılacak referandum için hep bir ağızdan 'evet' diyerek destek verdi.
Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç, "Türkiye'nin dört bir tarafında düşmanlar var. İstiklal ve istikbal savaşının içerisinde bulunduğumuz bir dönemdeyiz. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere ve Türk milletine bir çağrısı var. Ülkemiz bir referanduma gidiyor. Referandumda anayasanın bazı maddelerinin değişmesi söz konusu. Cumhurbaşkanımızın, partili cumhurbaşkanı olarak ülkenin başında, hükümetin başında olması söz konusu. Türkiye'nin çok acil ve rahat hareket edebilmesi için sistemin değişmesi lazım. Her ne kadar rejimden bahsedenler olsa bile, bunun doğru olmadığını hepimiz biliyoruz. Sistem tıkanmış durumda. Bürokratik engellerin aşılması için partili cumhurbaşkanlığının olması lazım. Bu yarışta biz de 'varız' diyoruz. Sporu politikayla karıştırma gibi bir düşüncemiz asla yok. Bugün burada 'biz de varız' diyen arkadaşlarımız her düşünceye ve partiye sahip insanlar. Bizim için din, dil, ırk, görüş, mezhep hiç önemli değil. Önemli olan sporun evrensel olması. Bizim de evrensel değerlere saygı duymamız. Ülkenin geleceği, bin yılı, belki on bin yılının temellerinin atılacağı bu mücadelede bizler 'evet' diyeceğiz" diye konuştu.
Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, 28 Ocak Cumartesi günü oynanacak final maçlarıyla son bulacak.
(Erdinç Bulun / İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Boks Federasyonu da 'evet' diyecek
PKK adına keşif yapan 2 İranlı tutuklandı
NATO Litvanya'ya çok uluslu bir tabur yerleştiriyor
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 18 tutuklama
Kilosu 500 lira
Acılı babanın feryadı yürek dağladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Terör örgütü askeri üsse saldırdı! Onlarca ölü var
Terör örgütü askeri üsse saldırdı! Onlarca ölü var
Yunanistan'ın vermediği darbeciler için flaş karar!
Yunanistan'ın vermediği darbeciler için flaş karar!
İsveç'ten korkutan Ankara uyarısı! Oradan uzak durun
İsveç'ten korkutan Ankara uyarısı! Oradan uzak durun
Jeotermal suyun sıcaklığıyla serada domates üretiyorlar
Jeotermal suyun sıcaklığıyla serada domates üretiyorlar
Mahkemeden Hakan Şükür için flaş karar!
Mahkemeden Hakan Şükür için flaş karar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'da daha derine gitmemek lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'da daha derine gitmemek lazım
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Boks Federasyonu da 'evet' diyecek
Boks Federasyonu da 'evet' diyecek
PKK adına keşif yapan 2 İranlı tutuklandı
PKK adına keşif yapan 2 İranlı tutuklandı
NATO Litvanya'ya çok uluslu bir tabur yerleştiriyor
NATO Litvanya'ya çok uluslu bir tabur yerleştiriyor
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 18 tutuklama
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 18 tutuklama
Kilosu 500 lira
Kilosu 500 lira
Acılı babanın feryadı yürek dağladı
Acılı babanın feryadı yürek dağladı
0.50 gram altına rağbet
0.50 gram altına rağbet
Başbakan'dan CHP'ye Atatürk eleştirisi!
Başbakan'dan CHP'ye Atatürk eleştirisi!
Çavuşoğlu: Yunanistan'la aramızdaki geri kabul anlaşmasının iptali...
Çavuşoğlu: Yunanistan'la aramızdaki geri kabul anlaşmasının iptali...
Sokak ortasında eşini öldürüp intihar etti
Sokak ortasında eşini öldürüp intihar etti
Adli Tıp Kurumuna FETÖ operasyonu
Adli Tıp Kurumuna FETÖ operasyonu
Koca stadı tek başına temizliyor
Koca stadı tek başına temizliyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English