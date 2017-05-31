Boko Haram'ın serbest bıraktığı kızların tedavisine başlandı
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından serbest bırakılan 82 genç kız, özel rehabilitasyon tedavisi almaya başladı.
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından serbest bırakılan 82 genç kız, özel rehabilitasyon tedavisi almaya başladı. Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından kaçırıldıktan sonra serbest bırakılan 82 genç kızın rehabilitasyon tedavisi başladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Aisha Alhassan yaptığı açıklamada, kadınların tedavi eğitimlerine başladığını, doktor ve hemşirelerin de travmatik tedavilerde yardımcı olacağını bildirdi. Nijerya'nın Çibok kentinde terör örgütü Boko Haram, 2014 yılında okul çağındaki 276 genç kızı kaçırmıştı. Örgüt, geçtiğimiz haftalarda 82 genç kızı serbest bıraktıktan sonra ilerleyen haftalarda 82 genç kızı daha serbest bırakmıştı.
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