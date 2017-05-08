Boko Haram 82 genç kızı daha serbest bıraktı

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram, 2014 yılında rehin aldığı 276 genç kızdan 82'sini daha serbest bıraktı.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram, 2014 yılında rehin aldığı 276 genç kızdan 82'sini daha serbest bıraktı.

Terör örgütü Boko Haram, 2014 yılında rehin aldığı 276 genç kızdan 82'sini daha serbest bıraktı. 14 Nisan 2014 tarihinde Chibok kasabasında eğitim gören 276 genç kızı kaçıran terör örgütü, geçtiğimiz günlerde Kamerun sınırında 82 kızı serbest bırakmıştı. Boko Haram, halen 113 kız öğrenciyi rehin tutuyor.

