Nijerya'nın Borno kentinde terör örgütü Boko Haram, 6 çiftçiyi öldürdü.
Nijerya'nın Borno kentinde terör örgütü Boko Haram, 6 çiftçiyi öldürdü. Sivil milis üyeleri, Nijerya'nın Borno kentindeki Maiduguri köyünde, terör örgütü Boko Haram'ın 6 çiftçiyi öldürdüğünü açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü Boko Haram mensubu motosikletli militanlar, tarlada çalışan mevsim işçilerini hedef aldı. Sivil bir milis grubu üyesi İbrahim Liman, "Saldırganlar, birkaç gün içinde başlayan yağışlara karşı hazırlıklı tutmak için çiftliklerini temizledikleri sırada çiftçilere saldırdı" dedi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.