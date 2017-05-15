Nijerya'nın Borno kentinde terör örgütü Boko Haram, 6 çiftçiyi öldürdü.

Nijerya'nın Borno kentinde terör örgütü Boko Haram, 6 çiftçiyi öldürdü.

Sivil milis üyeleri, Nijerya'nın Borno kentindeki Maiduguri köyünde, terör örgütü Boko Haram'ın 6 çiftçiyi öldürdüğünü açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü Boko Haram mensubu motosikletli militanlar, tarlada çalışan mevsim işçilerini hedef aldı. Sivil bir milis grubu üyesi İbrahim Liman, "Saldırganlar, birkaç gün içinde başlayan yağışlara karşı hazırlıklı tutmak için çiftliklerini temizledikleri sırada çiftçilere saldırdı" dedi.

