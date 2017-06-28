Bogdanovic kararını verdi

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Bogdan Bogdanovic'in NBA ekibi Sacramento Kings'le anlaştığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Bogdan Bogdanovic'in NBA ekibi Sacramento Kings'le anlaştığı ileri sürüldü.

Sırp basınında yer alan haberlere göre, Bogdanovic, Sacramento Kings ile 3 yıl için 30 milyon dolarlık bir kontrat üzerinde anlaştı. 24 yaşındaki başarılı oyuncunun kısa süre içinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceği ve sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

