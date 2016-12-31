31.12.2016 16:48 Boğazlıyan'da 2 mahkum firar etti

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde sabah saatlerinde Boğazlıyan A2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan iki mahkum firar etti. Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde sabah saatlerinde Boğazlıyan A2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan iki mahkum firar etti.



Edinilen bilgiye göre, Boğazlıyan A2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 'cinsel istismar' suçundan hükümlü Mehmet Ö. ve hırsızlık suçundan hükümlü Murat A'nın saat 10:45 sayımında cezaevinden firar ettikleri ortaya çıktı. Kaçan mahkumların yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğü ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

