Boğaz'da, tur teknesinde intihar girişimi

İstanbul Boğazı'nda tur gemisine binerek gezintiye çıkan bir kişi Galata Köprüsü geçişi sırasında kendini tekneden aşağıya attı. Deniz polisinin hemen müdahale ettiği vatandaşın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

İstanbul Boğazı'nda tur gemisine binerek gezintiye çıkan bir kişi Galata Köprüsü geçişi sırasında kendini tekneden aşağıya attı. Deniz polisinin hemen müdahale ettiği vatandaşın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Olay, 15.00 sularında Galata Köprüsünün teknelerin geçiş yaptığı bir noktasında meydana geldi. Eminönü'den Boğaz gezisi yapmak için yolan çıkan bir grup turistin olduğu teknede şok intihar girişimi gerçekleşti. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu vatandaş teknenin Galata Köprüsünden geçişi sırasında birden kendini tekneden İstanbul'un serin sularına kendini bıraktı. Kıyıdan durumu fark eden vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisleri denizin ortasındaki vatandaşa müdahale ederek Karaköy iskelesine çıkardı. Bu sırada iskelede hazır bekleyen sağlık görevlileri denizden çıkarılan vatandaşa müdahale ederek ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. İntihar girişiminde bulunan vatandaşın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayın görgü tanığı Efecan Tokaç, "Ben denize düştüğünü kıyıdan gördüm gezi teknesinden yaşlı bir kişi denize atladı. Şu an sağlık ekipleri müdahale etmeye çalışıyorlar. Deniz polisi hızlı geldi ama ölüp ölmediğini anlamadık" dedi.

Başka bir görgü tanığı Nejat Keser de , " Köprüde duruyorduk, tur gemileri geçiyordu geçerken adam kendini attı denize. Oradan hemen sahil güvenliği aradık, gelip çıkarttılar" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Ufuk Kıvık/İHA)