Boğaz'da istavrit bolluğu

İstanbul Boğazında süren istavrit akını amatör balıkçıların yüzünü güldürdü. Amatör balıkçılar, sabahın ilk ışıkları ile Boğaz'a akın etti.

İstanbul Boğazında süren istavrit akını amatör balıkçıların yüzünü güldürdü. Amatör balıkçılar, sabahın ilk ışıkları ile Boğaz'a akın etti.

İstanbul Boğazında günlerdir süren bereketli balık avı devam ediyor. Birkaç gündür İstanbul Boğazı'na akın eden istavrit sürüleri vatandaşın yüzünü güldürdü. Oltasını kapan amatör balıkçılar Boğaz'a akın etti. Havanın sıcaklığının da önüne geçemediği istavrit avında, amatör balıkçılar attıkları her oltada çapari iğnelerini istavritle dolu bir şekilde çekiyor.



BOLLUĞUN NEDENİ NE ?

İstavrit bereketi sayesinde güzel bir gün geçiren bir vatandaş "Buraya gelen insanların açıklamaları istavritin bol olmasının sebebinin plankton yani balığın havyarından kaynaklandığı yönünde. Balinaların yediği bir canlı ama planktonun Boğaz'a girmesiyle istavritin bunu takip ederek buraya geldiğini düşünüyoruz. Ne zamana kadar sürer bilmiyoruz ama bu zamana kadar böyle bir şey vaki değil. 20 senedir ben buraya gelip balık tutuyorum, bu zamana kadar rastlamadım" dedi.

Bir başka vatandaş ise balık bolluğunun suyun renginin turkuaza dönmesinden kaynaklandığını savunarak, "Suyun bozulmasından dolayı hayvan yolu bulup gidemedi böyle kaldı. Su düzelirse gider hiçbir şey kalmaz burada. Denizin turkuaz renginden dolayı bu zamana kadar denizde hiç böyle bir renk görmedim. Görüş yok yani denizin dibi görünmüyor" diye konuştu.

(Fatih Gavuz - Ahmet Yüceer /İHA)