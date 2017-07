Bodrum değil Tunceli

Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı Tunceli'de sıcaktan bunalan vatandaşlar Munzur ve Pülümür Çayı'na akın etti. Vatandaşların akın ettiği plajlar, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmadı.

Tunceli'de son günlerde etkisini arttıran sıcak havalar vatandaşları bunalttı. Kent sakinleri ile dışarıdan tatil için memleketine gelen Tuncelililer, Munzur ve Pülümür Çayı kıyısındaki plajlara akın etti. Kadın, çocuk, genç yaşlı yüzlerce Tuncelili ile çevre illerden gelen vatandaşların akın ettiği plajlarda kimileri güneşlenmeyi tercih ederken kimileri de yüksekten Munzur ve Pülümür Çayı'na atlayarak serinlemenin keyfini çıkarıyor.

Havaların sıcak olması nedeniyle Munzur Çayı'na akın ettiklerini söyleyen Erdal Nergis, "Biz diğer şehirlere göre daha şanslıyız. İki suyumuz var. Kıymetini bilirsek bizim için bu sular her şey. Mutluyuz bu anlamda" dedi.

Ozan Ekrem isimli vatandaş, sıcaktan dolayı yüzmeye geldiklerini belirterek, "Çevre illerde bu kadar su yok. Burası çevre illere göre daha iyi" diye konuştu.

Özcan Atalay da serinlemek için plajlara geldiklerini ifade ederek, "Havalar sıcak olduğu için gelip serinleyebiliyoruz. Doğu bölgesine baktığımızda böyle bir nehir yok. Kıymetinin bilinmesi gelip görülmesi lazım. Çok güzel yerlerimiz var. Baraj yapılıyor. Barajların yapılmaması lazım" şeklinde konuştu.

Tunceli'de ikamet etmeyen ancak tatillerini değerlendirmek için kente gelenler de Munzur ve Pülümür Çayı kıyısındaki plajlarda yüzme keyfi yaşıyor. Bunlardan biri de Bursa'dan tatil için memleketine gelen Mehtap Özen. Özen, "Her sene Dersim'e geliyorum. Kendi memleketim zaten. Başka bir tatil yerine gitmektense buraya tercih ediyoruz. Her sene bir ay burada tatil yapıyoruz. Çok da huzurluyuz" şeklinde konuştu.

Hafta sonu tatili için Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelen Songül Baltuk, "Geçen yıl da gelmiştik çok beğendim. Bu hafta sonu kuzenimin yanına geldim. Bize en yakın tatil yeri ya Akdeniz ya da burası. Akdeniz'in suyu sıcak. Buranın soğuk olduğu için burası daha iyi geliyor" dedi.

(Ercan Topaç / İHA)