Bodrum'da yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Bağla mevkiinde saat 21.30 sıralarında makilik alanda yangın çıktı. Hızla büyüyen alevlere Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Bölgede çok sayıda yazlık ve turizm tesislerinin bulunduğu ve yangının devam ettiği öğrenildi.

(Eren Ayhan/İHA)