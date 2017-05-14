Bodrum'da Kemal Doğulu rüzgarı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir eğlence kulübünde sahen alan 'İşte Benim Sitilim' yarışmasının jürü üyesi Kemal Doğulu izdihama neden oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir eğlence kulübünde sahen alan 'İşte Benim Sitilim' yarışmasının jürü üyesi Kemal Doğulu izdihama neden oldu.

İşte benim sitilim, programının jüri üyesi olan Kemal Doğulu, Bodrum Gümbet Barlar sokağında bulunan Moss isimli gece kulübünde sahne aldı. Dj kabinine geçen Doğulu yaptığı mixlerle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 bin kişinin eğlendiği gece kulübünde izdiham yaşandı. Bodrum gecelerine hızlı bir giriş yapan Doğulu 2 saat boyunca Dj kabininden şarkılar çalarak yerli ve yabancı turistlere müzik ziyafeti çektirdi.



HAFTANIN 7 GÜNÜNDE 12 SAHNE YAPACAK

Yaptığı şarkı remixleriylede gece kulübünü coşturan Doğulu "Bu yaz beni yoğun bir sezon bekliyor. Bu gün ben kendi sezonumu açıyorum. 7 gün içerisinde 12 iş yapacağım sezon boyunca her hafta böyle bir programım var. Çok yoğun geçecek benim için" dedi.

26 Mayıs'ta İşte Benim sitilim yarışmasının sezon finalinin yapacaklarını söyleyen Doğulu, Canlı yayın olarak sezon finali yapacaklarını da sözlerine ekleyerek, Eylül ayında yeniden programa devam edeceğini açıkladı. Televizyonlarla görüşmeleri olduğunu da anlatan Doğulu kendisinin Dj liğe ağırlık vereceğini söyledi.

Kız kardeşini evlendirirken duygusal anlar yaşadığını ifade eden Doğulu hem ailesinin hem de kendisinin çok duygulandığını anlattı. Kız kardeşinin balayında olduğunu da cümlelerine ekleyerek kız kardeşine mutluluklar diledi.

(Eren Ayhan / İHA)