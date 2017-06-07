Bodrum'da görülmemiş sapıklık: Plajda iğrenç olay!

BODRUM İçmeler Plajı'nda, geçen 4 Haziran'da, öğle saatlerinde yalnız başına güneşlenen Hollandalı kadın turist A.V., bir anda çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Bu sırada ilerideki iskeledeki bir dalış teknesinde temizlik yapan üç arkadaş, kadın çığlıkları üzerine yardıma koştu. Dalış eğitmeni Musa Zafer, yanındaki iki arkadaşı ile birlikte Hollandalı kadın turiste cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen S.K. adlı genci yakaladı. Yakalanan genç, ablasıyla birlikte iki haftadır temizlik görevlisi olarak çalıştığı plajın yakınındaki beş yıldızlı otelin, bağrışları duyarak gelen güvenlik görevlilerine teslim edildi. Güvenlik görevlileri ellerini kelepçeledikleri S.K.'yi bir odaya kapatıp, durumu polise bildirdi. S.K., otele gelen polislere teslim edildi.

İki arkadaşıyla Hollandalı kadın turistin yardımına koşan görgü tanığı Musa Zafer, "Teknede temizlik yaparken bağrışları duyduk. Bir genç Hollandalı turistin arkasında şortunu indirmiş mastürbasyon yapıyordu. Ardından yüzü koyun güneşlenen kadının yanına gidip, sarılıp, öpmeye çalıştı. Gördüğümüz manzara karşısında şoke olduk. Kadın çok korkmuştu, avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Tacizci genci yakalayıp, biraz hırpaladıktan sonra otelin güvenlik görevlilerine teslim ettik. Turizm geçmiş yıllara göre zaten kötü giderken, bir de bu tür olumsuz davranışlar iyice işi içinden çıkılmaz hale getiriyor. Eğer, biz olayı görüp, zamanında müdahale etmeseydik çok daha kötü şeyler yaşanabilirdi" dedi.

Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen S.K., "Kadın turist, ben plajda temizlik yaparken önümden geçip, bir şeyler söyleyip ilerledi. Ne söylediğini anlamadım. Yardım etmem için beni yanına çağırmış olabileceğini düşünüp, peşinden gidince de başıma bu olaylar geldi" dedi.

İFADE VERMEDEN ÜLKESİNE DÖNDÜ

2 çocuk, 4 torun sahibi olduğu öğrenilen Hollandalı kadın turistin, yaşadıklarının ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittiği, ancak ifade vermeden buradan ayrılıp ertesi gün ülkesine döndüğü öğrenildi. A.V.'nin ülkesine dönmeden önce kendisine yardıma gelenlere ve otel görevlilerine, "Onlarca ülke gezdim ama daha önce başıma hiç böyle bir şey gelmemişti. Bu gencin psikolojik sorunları olmalı. Kesinlikle tedavi görmesi gerekir. Bu yaşananları, bu güzel ilçeye ve buradaki insanları mal etmek mümkün değil. Bu tür olaylar her ülkede olabilir. Sadece, böyle bir şey yaşanmış olması nedeniyle üzüntülüyüm" dediği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Polisteki işlemlerinin ardından şikayetçi olmaması nedeniyle S.K., serbest bırakıldı. Ablasıyla birlikte oteldeki iş akitleri feshedilen S.K.'nin de Bodrum'dan ayrıldığı öğrenildi. Polisin, ifadesini alabilmek için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kadar gelen ancak şikayetçi olmadan ülkesine dönen Hollandalı turiste ulaşmaya çalıştığı bildirildi.