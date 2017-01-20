Bodrum'da gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu. İlçede, iki gündür aralıklarla devam eden yağıştan sonra açan güneşin ardından gökkuşağı çıktı. Hafif yağan yağmur sonrası güneşin açmasıyla çıkan gökkuşağı net bir şekilde gözlendi. Gökkuşağını gören vatandaşlar eşsiz manzarayı fotoğraf makineleri ve cep telefonlarına kaydetti. Gökkuşağının yanı sıra denizin manzarası da görenleri kendine hayran bıraktı. Öte yandan meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Muğla ve çevresindeki yağışların iki gün boyunca aralıklarla devam edeceği öğrenildi. (Eren Ayhan/İHA)
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